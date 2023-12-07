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15:30, 7 декабря 2023Среда обитания

Россиянам предсказали холода

Экстремально низкая температура по всей России будет усиливаться

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Почти вся Россия в начале декабря столкнулась с экстремальными морозами, которые в ближайшее время будут усиливаться. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Холода будут обеспечены системой морозных антициклонов, образовавшихся в результате арктических вторжений. Эти антициклоны распространятся на юг, также на эту территорию сместятся ледяные воздушные массы из северных районов Евразии. Для азиатской части страны источниками морозов окажутся Якутия, Эвенкия и Приколымье. Ночью температура воздуха опускается там почти до минус 60 градусов Цельсия.

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Подобных морозов в Южной Сибири не ожидается. При этом в регионе резко похолодает. Если 6 декабря температура составляла минус 6,5 градуса, 7 декабря похолодает до минус 22 градусов. В пятницу, 8 декабря, и субботу, 9 декабря, в городе будет минус 31-32 градуса днем и минус 38 ночью.

В Европейской России 30-градусный мороз ожидается на Северном Урале, в Коми и Волго-Вятском районе. В центральных областях днем ожидается до минус 10−15 градусов. На севере Причерноморья, в низовьях Волги, Дона и на Кавказе ожидаются оттепели. В Екатеринбурге до начала следующей недели ночью будет минус 24−27 градуса, днем — минус 30−34 градусов.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в ближайшее время в Москве среднесуточная температура окажется на 10-12 градусов ниже нормы. В четверг, 7 декабря, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Москве ожидается от минус 12 до минус 10 градусов, по области — 15-10 градусов ниже нуля.

В пятницу, 8 декабря, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в Москве будет холодно — минус 18-16 градусов, в центре теплее — минус 15-13 градусов, по области минус 19-14 градусов, местами температура опустится до минус 25.

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      Мария Черкасова
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