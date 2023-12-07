Россиянам раскрыли стоимость авиабилетов за рубеж на Новый год

АТОР: бюджетные билеты на Новый год можно найти в Турцию, Дубай и Тегеран

Бюджетные авиабилеты с прямыми рейсами за рубеж из России можно найти в направлении Турции, ОАЭ (Дубай) и Ирана (Тегеран). Такие цены перелетов на Новый год раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации специалистов, с 30 декабря по 6 января есть билеты на самолеты «Победы» в Стамбул за 43,5 тысячи рублей и в Анталью за 47,5 тысячи рублей (данные приводятся без учета багажа — прим. «Ленты.ру»). Рейс этой же авиакомпании в Дубай из российской столицы будет стоить 55 тысяч рублей.

В свою очередь «Аэрофлот» предлагает перелеты в Каир (80,9 тысячи рублей), Шарм-эль-Шейх (72,9 тысячи рублей), Тегеран (54,5 тысячи рублей) и Хургаду (72,7 тысячи рублей). «Россия» будет летать на Шри-Ланку (Коломбо) за 150,6 тысячи рублей, а Qatar Airways в Катар (Доха) за 197,5 тысячи рублей.

Ранее стали известны самые дешевые направления путешествий на Новый год. Россиянам порекомендовали ради экономии отправиться в Индию, Бахрейн или Абхазию.