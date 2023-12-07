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14:27, 7 декабря 2023Экономика

Россиянам сохранят пособие на детей при досрочном выходе из декрета

Госдума одобрила сохранение пособия на детей при досрочном выходе из декрета

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Госдума приняла третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о сохранении пособий по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода получающего их родителя на работу. Об этом сообщает ТАСС.

Указанные нормы также распространяются на матерей, уволенных в период беременности и декрета в связи с ликвидацией их организаций и тех, кто работает дистанционно. Ранее право на выплату сохранялось, только если мать или отец ребенка до того, как ему исполнилось полтора года, не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому.

Внедрить такую меру поддержки работающих родителей предложил в июне президент России Владимир Путин, подчеркнувший, что такие пособия должны служить дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой. После внесения кабмином соответствующего проекта Госдума приняла его в первом чтении в начале ноября.

В 2024 году средний размер пособия составит 17 811 рублей, а дополнительные расходы на его выплату составят 1,4 миллиарда рублей. В 2025 году показатель вырастет до 20 406 рублей, а в 2026-м — до 22 458 рублей. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, все необходимые средства предусмотрены в федеральном бюджете.

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      Дмитрий Воронин
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