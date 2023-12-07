Россияне перестали покупать яхты из-за антироссийских санкций

Владелец «Буревестника» Бойко: россияне не могут покупать яхты из-за санкций

Около тысячи россиян не могут позволить себе купить яхту или катер из-за антироссийских санкций, рассказал профессиональный яхтсмен и владелец Burevestnik Group Андрей Бойко в интервью РБК.

«Логистика достаточно тяжелая, параллельный импорт в данном случае практически не работает. Тем более что это не продукт первой необходимости», — отметил он. По словам Бойко, прежде россияне приобретали за границей в среднем приблизительно тысячу единиц флота в год, больше половины приходилось на небольшие катера стоимостью до 60 тысяч долларов. При этом суперъяхты пользовались гораздо меньшим спросом, их россияне покупали около пяти в год, уточнил он.

Ранее стало известно, что в 2023 году расходы российских семей впервые выросли после введения санкций. К середине текущего года расходы граждан увеличились до 24,9 тысячи рублей (плюс 7 процентов в годовом выражении), что с учетом инфляции на два процента выше, чем во втором квартале 2021 года.