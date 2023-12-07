Россиянин решил проверить уровень бензина в машине зажигалкой и поджег заправку

В Среднеуральске мужчина проверил уровень бензина зажигалкой и поджег заправку

В Среднеуральске Свердловской области мужчина решил проверить уровень бензина в автомобиле зажигалкой, поджег заправку и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На появившихся кадрах видно, как мужчина наклоняется над бензобаком и пытается подсветить себе зажигалкой, чтобы проверить уровень бензина. Топливо моментально вспыхивает, а огонь перекидывается на заправочную станцию.

По данным авторов канала, в салоне машины находился ребенок. После возгорания россиянину удалось отъехать на автомобиле на безопасное расстояние, после чего он помог потушить пламя до приезда пожарных.

Ранее стало известно, что на Электрозаводской улице в Москве загорелся электрозавод. На опубликованных кадрах видно, как из здания валит густой черный дым. Известно, что Электрозавод был построен в 1928 году. Он производит электротехническое оборудование для всех отраслей.