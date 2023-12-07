Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 7 декабря 2023Путешествия

Россиянин зашел в столовую в Казахстане и получил на обед голову барана

Кадр: TrueStory / YouTube

Российский тревел-блогер побывал в Казахстане, зашел в столовую в Алма-Ате и получил на обед голову барана. Своими впечатлениями от блюда он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что люди со всего города и его окрестностей съезжаются в эту столовую, чтобы попробовать вареные бараньи головы. Их целиком отваривают в огромном чане, а затем подают с луком, специями и домашней лапшой.

«Кому-то может показаться, что в бараньей голове мало мяса и там совсем нечего есть. Но скажу сразу: это большое заблуждение. Одной бараньей головой вполне могут наесться два здоровых мужика», — предупредил россиянин.

Материалы по теме:
«Люди жили, потом все упало!» Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
«Люди жили, потом все упало!»Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
24 июля 2019
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022

Он добавил, что в заведении обедали только мужчины. Местные жители пояснили, что для женщин это блюдо слишком «неопрятное». Кроме того, его нужно есть руками.

Блогер признался, что съел голову барана в одиночку и наелся на месяц вперед. По его словам, это блюдо вошло в десятку его любимых.

«Что же касается цен, то одна такая порция стоит четыре тысячи тенге. Это около 800 рублей. Много это или мало — решайте сами. Я же могу точно сказать: цена оправданна на 100 процентов», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Ташкенте, попробовал настоящий узбекский плов и раскрыл его главные секреты. Узбеки рассказали блогеру, что в плов надо класть несколько видов моркови: оранжевую и желтую. У первой очень сильный аромат, а у второй — сладкий вкус.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об уникальных сбивающих F-16 российских ракетах

      В российском регионе произошло мощное землетрясение

      «Ростех» заявил об уничтожении «Корнетом» западных Leopard, Challenger и Bradley

      В ВТБ предложили меры против непредсказуемости решений ЦБ по ставке

      Названы самые распространенные ошибки россиян при создании паролей

      Россиянам подсказали способ справиться с неудачей и не впасть в депрессию

      Фанаты устроили погромы в Бразилии после вылета клуба Пеле во вторую лигу

      Восьмиклассница устроила в российской школе стрельбу

      Автор закона об авторизации на интернет-ресурсах объяснил одно его положение

      Работавший на Киев россиянин стал фигурантом дела о госизмене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости