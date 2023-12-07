Россиянин зашел в столовую в Казахстане и получил на обед голову барана

Российский тревел-блогер побывал в Казахстане, зашел в столовую в Алма-Ате и получил на обед голову барана. Своими впечатлениями от блюда он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что люди со всего города и его окрестностей съезжаются в эту столовую, чтобы попробовать вареные бараньи головы. Их целиком отваривают в огромном чане, а затем подают с луком, специями и домашней лапшой.

«Кому-то может показаться, что в бараньей голове мало мяса и там совсем нечего есть. Но скажу сразу: это большое заблуждение. Одной бараньей головой вполне могут наесться два здоровых мужика», — предупредил россиянин.

Он добавил, что в заведении обедали только мужчины. Местные жители пояснили, что для женщин это блюдо слишком «неопрятное». Кроме того, его нужно есть руками.

Блогер признался, что съел голову барана в одиночку и наелся на месяц вперед. По его словам, это блюдо вошло в десятку его любимых.

«Что же касается цен, то одна такая порция стоит четыре тысячи тенге. Это около 800 рублей. Много это или мало — решайте сами. Я же могу точно сказать: цена оправданна на 100 процентов», — заключил путешественник.

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