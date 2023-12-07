Уехавший из России в Германию комик рассказал о заблуждении о жизни за границей

Уехавший из России комик Кирилл Сиэтлов: в Берлине очень много русской речи

Российский стендап-комик Кирилл Сиэтлов, покинувший страну и живущий в Берлине, раскрыл неожиданную для себя особенность столицы Германии. О жизни за границей он рассказал в интервью YouTube-каналу «Говорящие головы».

По словам Сиэтлова, в Берлине он слышит очень много русской речи. Комик заявил, что в связи с этим у него развеялось представление о том, что в столице Германии он не сможет говорить на русском языке максимально свободно и абсолютно ничего не стесняясь, потому что окружающие не поймут его.

Комик назвал это представление о жизни за границей заблуждением. «В Берлине русский — это не такой язык. В Берлине каждый третий человек, по ощущениям, понимает русскую речь», — заключил Сиэтлов.

Ранее другой уехавший из России юморист Илья Овечкин, живущий в Грузии, рассказал, что после переезда его заработок стал менее стабильным. По словам комика, до эмиграции его доход рос.

