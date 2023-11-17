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11:21, 17 ноября 2023Интернет и СМИ

Покинувший Россию комик рассказал о заработке

Покинувший Россию комик Овечкин заявил, что его заработок стал менее стабильным

Фото: Дмитрий Романов / Youtube

Стендап-комик и бывший участник шоу Stand Up на канале ТНТ Илья Овечкин, в 2022 году покинувший Россию, рассказал, что после переезда его заработок стал менее стабильным. Доходы после эмиграции он оценил в подкасте «Сила мысли», запись доступна на YouTube.

Комик заявил, что, живя в России, в некоторые месяцы он мог зарабатывать до 250 тысяч рублей. По словам Овечкина, такой доход ему приносили живые выступления.

«До эмиграции я зарабатывал намного стабильнее, и у меня цифры сильно вверх шли», — также поделился подробностями юморист. При этом он не рассказал, сколько зарабатывает после эмиграции.

Ранее юмористка Ариана Лолаева, уехавшая из России и живущая в Тбилиси, рассказала о высоких ценах в Грузии. Она заявила, что в столице страны сильно повысилась стоимость аренды жилья.

Илья Овечкин в 2018 году выступил в юмористическом шоу Stand Up на ТНТ, позднее стал ведущим проекта «Стендап Андеграунд» на СТС. В 2022 году на фоне спецоперации на Украине покинул Россию. Позднее стало известно, что Овечкин обосновался в Грузии.

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      Олег Давыдов
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