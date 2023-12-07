Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 7 декабря 2023Мир

США обвинили «связанных с Россией военных» в пытках американца

Суд США обвинил четырех «связанных с Россией военных» в пытках американца

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Суд Восточного округа штата Вирджиния выдвинул обвинения в отношении «связанных с Россией военных», в соответствии с законом США о военных преступлениях. Эта информация находится в обнародованном Министерством юстиции США обвинительном заключении, пишет ТАСС.

«Министерство юстиции впервые в истории выдвинуло обвинения в соответствии с законом США о военных преступлениях в отношении четырех лиц, связанных с Россией, за тяжкие преступления против американского гражданина», — заявил министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

В обвинительном заключении сказано, что обвинения включают пытки, жестокое обращение и незаконное содержание под стражей гражданина США.

Ранее в Снигиревке сообщили о концлагере под Одессой для нежелающих воевать с Россией. Людей в этом концлагере содержат в тяжелых условиях на очень скудном питании, сказал глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об уникальных сбивающих F-16 российских ракетах

      В российском регионе произошло мощное землетрясение

      «Ростех» заявил об уничтожении «Корнетом» западных Leopard, Challenger и Bradley

      В ВТБ предложили меры против непредсказуемости решений ЦБ по ставке

      Названы самые распространенные ошибки россиян при создании паролей

      Россиянам подсказали способ справиться с неудачей и не впасть в депрессию

      Фанаты устроили погромы в Бразилии после вылета клуба Пеле во вторую лигу

      Восьмиклассница устроила в российской школе стрельбу

      Автор закона об авторизации на интернет-ресурсах объяснил одно его положение

      Работавший на Киев россиянин стал фигурантом дела о госизмене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости