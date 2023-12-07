США обвинили «связанных с Россией военных» в пытках американца

Суд США обвинил четырех «связанных с Россией военных» в пытках американца

Суд Восточного округа штата Вирджиния выдвинул обвинения в отношении «связанных с Россией военных», в соответствии с законом США о военных преступлениях. Эта информация находится в обнародованном Министерством юстиции США обвинительном заключении, пишет ТАСС.

«Министерство юстиции впервые в истории выдвинуло обвинения в соответствии с законом США о военных преступлениях в отношении четырех лиц, связанных с Россией, за тяжкие преступления против американского гражданина», — заявил министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

В обвинительном заключении сказано, что обвинения включают пытки, жестокое обращение и незаконное содержание под стражей гражданина США.

Ранее в Снигиревке сообщили о концлагере под Одессой для нежелающих воевать с Россией. Людей в этом концлагере содержат в тяжелых условиях на очень скудном питании, сказал глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.