В Снигиревке сообщили о концлагере под Одессой для нежелающих воевать с Россией

Барбашов заявил о концлагере под Одессой для украинцев, не желающих воевать с Россией

Киевские власти организовали в Одесской области концлагерь для украинцев, которые не желают воевать с Россией и отказываются от призыва в войска. Об этом сообщил РИА Новости глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

При этом, заявил он, в последнее время власти мобилизуют главным образом жителей русскоязычных областей — Одесской, Николаевской и Херсонской, «людей буквально похищают на улицах, а тех, кто не хочет воевать со своими русскими братьями, помещают в заключение».

По его словам, людей в этом концлагере содержат в тяжелых условиях на очень скудном питании и фактически пытками принуждают пойти воевать против России. Барбашов также рассказал, что их «бросают неподготовленными на линию боевого соприкосновения, где срок их жизни едва превышает сутки».

Он добавил, что сельсоветы по всем селам юга Украины провели учет мужского населения. «Люди теперь просто боятся не то что выходить на улицу, а не знают, как им спрятаться от насильственной мобилизации, потому что спрятаться в селе очень трудно», — заявил Барбашов.

Ранее перешедший на сторону России наемник из США Джон Макинтайр заявил, что в пытках и убийствах российских военнопленных участвовали не только военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и представители украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. 7 февраля Верховная Рада Украины подавляющим числом голосов проголосовала за продление военного положения в стране. Оно будет действовать на Украине еще 90 дней начиная с 19 февраля 2023 года. На тот же срок в стране продлевается всеобщая мобилизация.

Ранее стало известно, что в стране готовятся пересмотреть правила выдачи мужчинам призывного возраста разрешений на выезд за границу.