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16:45, 8 марта 2023Бывший СССР

На Украине заблокировали десятки Telegram-каналов для уклонистов

СБУ сообщила о блокировке 26 Telegram-каналов с оповещениями о раздаче повесток

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о блокировке сети из десятков Telegram-каналов, которые оповещали жителей страны о раздаче повесток.

«СБУ заблокировала 26 Telegram-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации... В первую очередь они сливали актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что аудитория заблокированных каналов суммарно превышала 400 тысяч пользователей. Авторы каналов уведомляли подписчиков о раздаче повесток в Черкасской, Одесской, Киевской, Черновецкой, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

В СБУ добавили, что шести администраторам каналов предъявлены обвинения в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иным военным формированиям. За это обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Украине готовятся пересмотреть правила выдачи мужчинам призывного возраста разрешений на выезд за границу.

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Варвара Кошечкина
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