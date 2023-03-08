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09:41, 8 марта 2023Бывший СССР

Киев пересмотрит вопрос выдачи разрешений мужчинам на выезд из страны

Киев пересмотрит правила выдачи разрешений мужчинам призывного возраста на выезд из страны

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Киеве пересмотрят правила выдачи разрешений мужчинам призывного возраста на выезд за границу. Вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании ставки президента Украины Владимира Зеленского, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.

По его словам, не все граждане понимают, что при получении разрешения на командировку мужчина обязан вернуться в страну. В декабре 2022 года министерство культуры предоставило разрешение шестерым артистам, однако никто из них не приехал обратно.

«На заседании ставки, которое будет в ближайшее время созвано, вопрос — кто, сколько, какие ведомства давали разрешения — будет на повестке дня», — заявил секретарь СНБО. Он добавил, что считает справедливым усиление ответственности в данной ситуации.

В январе на Украине вскрыли нелегальную схему переправы через границу мужчин призывного возраста — граждане женились на матерях-одиночках, чтобы выехать за границу. В Житомирской области полиция задержала жителя и жительницу Винницы, которые находили «отцов» и одиноких матерей.

Александра Качан
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