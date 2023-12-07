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12:22, 7 декабря 2023Силовые структуры

США предупредили о риске получить на Украине «второй Вьетнам»

Нарышкин заявил, что США рискуют устроить себе на Украине второй Вьетнам

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

США рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам». Об этом в статье для журнала «Разведчик» предупредил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, бороться с последствиями подобного развития событий предстоит каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет здравомыслящий человек.

Нарышкин указал, что «дальнейшая поддержка киевской хунты» грозит ускорить падение международного авторитета Запада. При этом, отметил он, сама Украина может превратиться в черную дыру, поглощающую материальные и людские ресурсы.

Он также заявил, что западные политики из-за невозможности победить Россию будут пытаться затянуть конфликт на Украине и превратить его во второй Афганистан.

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      Варвара Кошечкина
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