Нарышкин: западные политики пытаются превратить Украину во второй Афганистан

В настоящее время западные политики пытаются из последних сил затягивать конфликт на Украине. Помимо этого, из-за невозможности победить Россию они хотят превратить республику во «второй Афганистан». Об этом высказался глава СВР Сергей Нарышкин в статье для «Разведчика».

Он отметил, что западные страны будут максимально долго затягивать боевые действия на фронте. Украинский конфликт, таким образом, как подчеркивает Нарышкин, должен стать «вторым Афганистаном». После этого западные политики будут рассчитывать на постепенное истощение России в борьбе потенциалов.

Ранее также российская разведка рассказала о требовании Запада к Владимиру Зеленскому против России. Тогда же Нарышкин счел, что Запад потребовал от Киева не считаться с потерями в конфликте и принять меры для восполнения огромных потерь ВСУ. По словам главы СВР, Вашингтон и Лондон рекомендовали властям Украины расширить возрастные рамки призыва с 17 до 70 лет, а также начать мобилизацию женщин.

При этом в конце ноября стало известно, что в Совете Безопасности ООН начали серьезно уставать от украинского сюжета. В тот момент первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Запад начал ставить в пример Украину перед остальными союзниками и развивающиеся страны «довольно откровенно» высказываются теперь за мир.