Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:06, 7 декабря 2023Силовые структуры

Нарышкин заявил о желании Запада превратить Украину во «второй Афганистан»

Нарышкин: западные политики пытаются превратить Украину во второй Афганистан

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В настоящее время западные политики пытаются из последних сил затягивать конфликт на Украине. Помимо этого, из-за невозможности победить Россию они хотят превратить республику во «второй Афганистан». Об этом высказался глава СВР Сергей Нарышкин в статье для «Разведчика».

Он отметил, что западные страны будут максимально долго затягивать боевые действия на фронте. Украинский конфликт, таким образом, как подчеркивает Нарышкин, должен стать «вторым Афганистаном». После этого западные политики будут рассчитывать на постепенное истощение России в борьбе потенциалов.

Ранее также российская разведка рассказала о требовании Запада к Владимиру Зеленскому против России. Тогда же Нарышкин счел, что Запад потребовал от Киева не считаться с потерями в конфликте и принять меры для восполнения огромных потерь ВСУ. По словам главы СВР, Вашингтон и Лондон рекомендовали властям Украины расширить возрастные рамки призыва с 17 до 70 лет, а также начать мобилизацию женщин.

При этом в конце ноября стало известно, что в Совете Безопасности ООН начали серьезно уставать от украинского сюжета. В тот момент первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Запад начал ставить в пример Украину перед остальными союзниками и развивающиеся страны «довольно откровенно» высказываются теперь за мир.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      ФСБ задержала россиянина за призывы к расправе над русскими

      Учащаяся гимназии в Брянске отрицает травлю устроившей стрельбу школьницы

      Матвиенко прокомментировала убийство бывшего депутата Рады

      В российском регионе детсадовец попал в больницу из-за незакрепленного шкафа

      В России представили свою версию «шокирующих прогнозов» на 2024 год

      Ермак понадеялся на скорое обсуждение гарантий безопасности для Украины

      Сопровождавшие Путина в ОАЭ летчики продемонстрировали мастерство в Абу-Даби

      Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости