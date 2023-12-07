Стало известно о почти миллионном долге Лады Дэнс

Певица Лада Дэнс задолжала налоговой почти миллион рублей

Певица и актриса Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) почти миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Задолженность появилась еще три недели назад и на сегодняшний день составляет 968 тысяч рублей. Отмечается, что певице могут заблокировать банковский счет или не выпустить за границу, если она не погасит долг.

Ранее сообщалось, что долги российского певца Валерия Меладзе перед ФНС увеличились в шесть раз за последние три недели. Отмечалось, что исполнитель должен выплатить налоговой 1,7 миллиона рублей, тогда как несколькими неделями ранее его задолженность составляла 275 тысяч рублей.