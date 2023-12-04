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11:26, 4 декабря 2023Культура

Долги Валерия Меладзе перед налоговой увеличились в шесть раз

Долги Меладзе перед налоговой увеличились в шесть раз и составили 1,7 млн рублей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Долги российского певца Валерия Меладзе перед Федеральной налоговой службой (ФНС) увеличились в шесть раз за последние три недели. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, сейчас исполнитель должен выплатить налоговой 1,7 миллиона рублей, тогда как несколькими неделями ранее его задолженность составляла 275 тысяч рублей.

Ранее отмечалось, что артист приостановил концертную деятельность в России, но продолжает зарабатывать в стране, являясь учредителем ООО «Вантаж». Компания арендует одноименный торговый центр, расположенный в Восточном Бирюлево в Москве. Прибыль организации за прошлый год составила 15,7 миллиона рублей.

В ноябре стал известен многомиллионный ценник и райдер певца за выступление в Москве. За концерт в столице Меладзе просит 120 тысяч евро (около 12 миллионов рублей).

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      Анастасия Астахова
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