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18:43, 7 декабря 2023Мир

Столтенберг призвал членов НАТО отдать ему деньги для Украины

Столтенберг заявил о готовности помочь потратить деньги членов НАТО на Украину

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности помочь потратить деньги членов альянса на Украину в случае, если те не знают иного способа использования бюджетных оборонных средств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если возникают проблемы с тем, чтобы потратить два процента [на оборону], я могу вам помочь, потому что у нас в НАТО есть много хороших возможностей для этого. К примеру, поддержка Украины. Поэтому, если у вас появились неожиданные деньги, я бы вложил их в поддержку Украины», — заявил генсек.

Ранее Столтенберг пристыдил некоторые страны альянса, напомнив, что в холодную войну многие из членов блока тратили на оборону в среднем три процента ВВП, что почти в два раза больше нынешних показателей. При этом генеральный секретарь отметил, что страны альянса последовательно наращивают траты на оборону последние девять лет. По его оценкам, страны Европы и Канада добавили порядка 450 миллиардов долларов на оборонные расходы.

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      Виктория Кондратьева
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