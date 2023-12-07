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08:31, 7 декабря 2023Россия

В Госдуме высказались о планах трудоустройства ветеранов СВО

Депутат Бессараб рассказала о приоритетном трудоустройстве ветеранов СВО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ветераны специальной военной операции (СВО) после возвращения из зоны конфликта будут иметь право на приоритетное трудоустройство, а также на приоритетное профессиональное обучение и повышение квалификации. Кроме того, за ними сохраняются прежние места работы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Мы приняли решение о том, чтобы за ребятами, которые ушли выполнять свои задачи на СВО, будь то мобилизованные или добровольцы, сохранялись рабочие места. Сохранение рабочего места предусмотрено на весь период участия в СВО, а также на три месяца после возвращения», — рассказала политик.

По словам Бессараб, участники СВО имеют право обратиться в центр занятости населения и получить востребованную специальность, а также доступ ко всем вакансиям.

«Кстати, также предусмотрено поступление в вуз по квотам, особенно для тех, кто имеет награды», — добавила депутат.

Ранее Правительство России одобрило законопроект о распространении страховых выплат на еще не родившихся детей участников СВО. Речь в документе идет о выплатах родственниках бойцов, не вернувшихся из зоны боевых действий.

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