Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:32, 5 декабря 2023Россия

Кабмин одобрил проект закона о выплатах одной категории не родившихся россиян

Кабмин одобрил законопроект о выплатах не родившимся детям участников СВО

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Правительство России одобрило законопроект о распространении страховых выплат на еще не родившихся детей участников специальной военной операции (СВО). Проект заключения кабмина поступил в редакцию «Известий».

Речь в документе идет о выплатах родственниках бойцов, не вернувшихся из зоны боевых действий. По действующему законодательству на страховые выплаты имеют право, помимо иных родственников, только уже рожденные дети участников СВО. При этом право на получение выплат имеют как несовершеннолетние дети, так и достигшие возраста 18 лет с инвалидностью и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно в вузе или колледже.

Одобрение документа подтвердил изданию и источник в аппарате кабмина. В случае принятия закона жена военнослужащего сможет получить выплату на ребенка уже после его рождения. По словам авторов законопроекта, документ сможет уравнять в правах всех детей военнослужащих.

Ранее в Госдуме предложили выплатить детям не вернувшихся с СВО бойцов по 10 тысяч рублей на новогодние подарки. Автор идеи обосновал инициативу тем, что траты на новогодние праздники увеличиваются каждый год.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о возможности амнистии женщин. Кого из осужденных россиянок могут выпустить на свободу?

      Дочь Пригожина решилась на пластическую операцию

      Отец актера Гармаша попал в реанимацию

      Российский подросток ударил ножом школьника из-за ревности к однокласснице

      Двухлетний российский ребенок отравился тяжелым наркотиком и попал в реанимацию

      Стало известно о снижении интенсивности огня ВСУ на одном из направлений

      Нефть назвали главным экспортным товаром США

      В США заявили о возможном ударе из Газы по авиабазе с ядерным оружием

      Москва столкнулась с нехваткой курьеров во время снегопадов

      Кабмин одобрил проект закона о выплатах одной категории не родившихся россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости