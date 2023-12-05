Кабмин одобрил проект закона о выплатах одной категории не родившихся россиян

Кабмин одобрил законопроект о выплатах не родившимся детям участников СВО

Правительство России одобрило законопроект о распространении страховых выплат на еще не родившихся детей участников специальной военной операции (СВО). Проект заключения кабмина поступил в редакцию «Известий».

Речь в документе идет о выплатах родственниках бойцов, не вернувшихся из зоны боевых действий. По действующему законодательству на страховые выплаты имеют право, помимо иных родственников, только уже рожденные дети участников СВО. При этом право на получение выплат имеют как несовершеннолетние дети, так и достигшие возраста 18 лет с инвалидностью и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно в вузе или колледже.

Одобрение документа подтвердил изданию и источник в аппарате кабмина. В случае принятия закона жена военнослужащего сможет получить выплату на ребенка уже после его рождения. По словам авторов законопроекта, документ сможет уравнять в правах всех детей военнослужащих.

Ранее в Госдуме предложили выплатить детям не вернувшихся с СВО бойцов по 10 тысяч рублей на новогодние подарки. Автор идеи обосновал инициативу тем, что траты на новогодние праздники увеличиваются каждый год.