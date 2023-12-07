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18:35, 7 декабря 2023Бывший СССР

Украинцев обяжут идти в военкомат в течение 48 часов после получения повестки

Рада рассмотрит законопроект о сроках явки в военкомат после получения повестки

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об обязательстве явиться в военкомат в течение 48 часов после получения повестки. Об этом пишет «BBC Украина».

Согласно законопроекту, после принятия поправок гражданин будет обязан явиться в военкомат в течение 48 часов с момента вручения уведомления. Повестки смогут вручать не только лично под роспись, но и через электронную почту или заказным письмом.

В случае принятия инициативы военкоматы получат больше возможностей для проверки военно-учетных документов граждан и объявления в розыск. При этом сокращается перечень лиц, имеющих право на отсрочку.

Как пишут журналисты, окончательная редакция законопроекта еще находится на согласовании.

Также на портале «Дия» может появиться аналог военного билета — «сертификат защитника». Гражданин должен будет демонстрировать этот документ при регистрации прав собственности на имущество, бракосочетании или разводе, для получения высшего образования или медицинских услуг, а также для пересечения госграницы.

Ранее бывший представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский заявил о вручении повесток по электронной почте и заказным письмом. Уведомление о поступлении заказного письма будет приходить в почтовый ящик.

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      Юрий Леонов
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