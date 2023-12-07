Сенатор Александр Усс назвал арест своего сына политически мотивированным

Сенатор от Красноярского края Александр Усс назвал арест в Милане своего сына, бизнесмена Артема Усса изначально политически мотивированным. Слова политика приводит РИА Новости.

По его мнению, арест имел своей целью пополнение обменного фонда Соединенных Штатов.

«Об этом недвусмысленно говорилось в том числе и в западной прессе. Подтверждением тому является и тот факт, что, насколько мне известно, все участники так называемого "дела" о якобы незаконных поставках нефти, продукции двойного назначения и т.п. находятся на свободе», — пояснил он.

Также Усс добавил, что Артем сейчас в России, а представители властей США могут приехать и задать интересующие их вопросы в рамках механизма правовой помощи.

21 марта в Милане, где Усс находился под домашним арестом, приняли решение об экстрадиции предпринимателя в США, где его обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег. Позднее Усс сбежал из-под домашнего ареста. 7 декабря появилось видео с побегом бизнесмена.