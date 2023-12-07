Побег Артема Усса попал на видео

Момент побега российского предпринимателя Артема Усса попал на видео

Момент побега сына бывшего губернатора Красноярского края, российского предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии попал на видео. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

На ролике видно, как Усс покидает дом в сопровождении одного из организаторов побега, садится в машину и уезжает.

Ранее Усс назвал политически мотивированным его преследование со стороны США. «К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», — сказал он.

5 декабря стало известно, что власти США потребовали экстрадиции арестованного в Хорватии гражданина Боснии и Герцеговины Владимира Йованчича, ставшего организатором побега из-под стражи Артема Усса.