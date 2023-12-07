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11:28, 7 декабря 2023Бывший СССР

В Армении выразили надежду на конструктивный диалог с Азербайджаном

Спикер парламента Армении Симонян призвал Азербайджан к конструктивному диалогу

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выразил надежду на конструктивный диалог с Азербайджаном. Об этом пишет «Sputnik Армения».

Симонян прокомментировал заявление помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, назвавшего прошедшие встречи в Баку «позитивными и конструктивными». Спикер парламента Армении заявил, что Азербайджану только предстоит пойти на конструктивный диалог.

«Армения неоднократно заявляла, что не отказывается от какой-либо встречи, а последние три приглашения отклонила азербайджанская сторона», — сказал Симонян в ходе заседания.

По его словам, Баку нужно сделать практический шаг помимо высказываний о мире и признании территориальной целостности Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения сможет сохранить свой суверенитет, если станет хорошим соседом. По его словам, для заключения мира руководство Армении должно проявить политическую волю.

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      Юрий Леонов
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