В Британии решили задействовать ВМС для помощи Газе

Times: Британия решила задействовать ВМС для доставки помощи в сектор Газа

Правительство Великобритании решило доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа военно-транспортными кораблями ВМС. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на оборонное ведомство Соединенного Королевства.

Корабли смогут доставлять помощь в Газу после совместной проверки на наличие оружия или взрывчатых веществ израильскими и британскими военнослужащими на Кипре. Уточняется, что для этой операции могут привлечь военные транспорты Argus и Lyme Bay, уже находящиеся в Восточном Средиземноморье.

«Они (израильтяне — прим. «Ленты.ру») должны быть полностью уверены в том, что грузы не содержат оружия и дальнейшей перепроверки не требуется», — приводит газета высказывание одного из источников в оборонном ведомстве.

Таким образом можно существенно изменить ситуацию и обеспечить такой уровень гуманитарной помощи, который действительно необходим для реагирования на кризис, сказал министр обороны королевства Грант Шэппс. Также отмечается, что Британия дополнительно разместила тысячу военнослужащих на Ближнем Востоке, в результате чего общее число британских военных в этом районе мира достигло почти 2,5 тысяч.