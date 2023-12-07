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11:36, 7 декабря 2023Мир

В Британии решили задействовать ВМС для помощи Газе

Times: Британия решила задействовать ВМС для доставки помощи в сектор Газа

Фото: Anas al-Shareef / Reuters

Правительство Великобритании решило доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа военно-транспортными кораблями ВМС. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на оборонное ведомство Соединенного Королевства.

Корабли смогут доставлять помощь в Газу после совместной проверки на наличие оружия или взрывчатых веществ израильскими и британскими военнослужащими на Кипре. Уточняется, что для этой операции могут привлечь военные транспорты Argus и Lyme Bay, уже находящиеся в Восточном Средиземноморье.

«Они (израильтяне — прим. «Ленты.ру») должны быть полностью уверены в том, что грузы не содержат оружия и дальнейшей перепроверки не требуется», — приводит газета высказывание одного из источников в оборонном ведомстве.

Таким образом можно существенно изменить ситуацию и обеспечить такой уровень гуманитарной помощи, который действительно необходим для реагирования на кризис, сказал министр обороны королевства Грант Шэппс. Также отмечается, что Британия дополнительно разместила тысячу военнослужащих на Ближнем Востоке, в результате чего общее число британских военных в этом районе мира достигло почти 2,5 тысяч.

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      Анастасия Заикина
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