В России ответили на слова Байдена о планах Москвы атаковать страны НАТО

Депутат Журова: Россия не собирается нападать на страны НАТО

Россия не собирается нападать на страны НАТО. Так в беседе с «Лентой.ру» ответила на слова президента США Джо Байдена о планах Москвы атаковать альянс первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«США нужно объяснить помощь Украине, что они это делают стратегически пролонгировано, понимая, что нужно укреплять границы, чтобы у России было меньше возможностей якобы напасть на ту же Европу», — объяснила заявление Байдена Журова.

Депутат напомнила, что у России абсолютно ясные цели специальной военной операции на Украине.

«Нас, можно сказать, об этом попросили люди. Они понимали, что, кроме нас, никто им на помощь не придет. Европа нас не просит о помощи. Да и пусть сами себе помогают, нам своих граждан хватает», — заключила она.

Ранее президент США Джо Байден в своем спецобращении к Конгрессу по Украине заявил, что Россия после победы над Киевом нападет на страны НАТО.

