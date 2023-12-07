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15:03, 7 декабря 2023Моя страна

В России впервые выполнен рейс из Курильска во Владивосток

«Аврора» открыла авиасообщение между Владивостоком и Южными Курилами

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Авиакомпания «Аврора» выполнила первый рейс из Курильска во Владивосток. Об этом пресс-служба областного министерства транспорта сообщила в Telegram.

Торжественное открытие нового направления с Южных Курил состоялось в среду, 6 декабря, в аэропорту «Ясный» на острове Итуруп. Рейс субсидируется из федерального бюджета. Он будет выполняться один раз в неделю на самолетах DHC-8 вместимостью 70 пассажиров.

«Спрос на билеты в пиковые периоды у курильчан высок, в том числе из-за большого потока туристов. За счет открытия нового маршрута рассчитываем повысить транспортную доступность Курильска», — отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.

20 октября сообщалось, что состоялся первый в истории пассажирский рейс с Камчатки на Парамушир. Самолет Ан-28 вылетел из Петропавловска-Камчатского и приземлился на новую взлетно-посадочную полосу в Северо-Курильске.

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