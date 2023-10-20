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10:06, 20 октября 2023Моя страна

В Северо-Курильске впервые в истории приземлился пассажирский самолет

Состоялся первый рейс из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск

Первый в истории пассажирский рейс с Камчатки на курильский остров Парамушир состоялся в четверг, 19 октября. Об этом сообщает АСТВ.

Так, самолет Ан-28, способный перевозить до 16 пассажиров, вылетел из Петропавловска-Камчатского и приземлился на новую взлетно-посадочную полосу в Северо-Курильске.

«Я бесконечно рад такому событию. Сегодня остров стал на шаг ближе к большой земле. Надеюсь, теперь мы сможем летать чаще», — поделился местный житель.

Отмечается, что Северные Курилы находятся в непростых климатических условиях, и связь с большой землей в большей мере осуществляется посредством вертолетного и морского сообщений, которые сильно зависят от погоды. Запуск указанного рейса является первым шагом к реализации прямого авиасообщения между островами.

Известно, что глава Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил восстановить и расширить ранее действовавшую в регионе сеть посадочных площадок. Так, площадки уже подготовлены в Александровске-Сахалинском, Зональном, Смирных и Леонидово.

В 2021 году сообщалось, что на Сахалин впервые запустили туристические чартерные рейсы из Москвы. При поддержке местного турбизнеса также были придуманы три туристические программы «Привет Сахалин!» продолжительностью в семь-восемь дней.

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      Варвара Кошечкина
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