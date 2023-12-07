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12:35, 7 декабря 2023Россия

В России впервые за три года объединились подъемы заболеваний гриппом и COVID-19

Попова: впервые за три года объединились росты заболеваемости гриппом и COVID-19

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Впервые за три года в России объединились подъемы заболеваемости гриппом и COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит РИА Новости.

«На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение подъема гриппа и подъема ковида. Это несет дополнительные риски», — пояснила она.

По ее словам, число заболевших ОРВИ и обратившихся в больницу в России превысило миллион человек. Количество обращения по поводу коронавируса также растет. Помимо того, увеличилось количество госпитализированных, а также выросла тяжесть самого заболевания.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что у 20 процентов заразившихся коронавирусом наблюдается затяжная форма заболевания, так называемый лонг-ковид. По словам специалиста, тяжелые случаи лонг-ковида наблюдаются лишь у двух процентов заболевших.

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