В России впервые за три года объединились подъемы заболеваний гриппом и COVID-19
Впервые за три года в России объединились подъемы заболеваемости гриппом и COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит РИА Новости.
«На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение подъема гриппа и подъема ковида. Это несет дополнительные риски», — пояснила она.
По ее словам, число заболевших ОРВИ и обратившихся в больницу в России превысило миллион человек. Количество обращения по поводу коронавируса также растет. Помимо того, увеличилось количество госпитализированных, а также выросла тяжесть самого заболевания.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что у 20 процентов заразившихся коронавирусом наблюдается затяжная форма заболевания, так называемый лонг-ковид. По словам специалиста, тяжелые случаи лонг-ковида наблюдаются лишь у двух процентов заболевших.