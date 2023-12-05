Российский вирусолог раскрыл долю болеющих затяжной формой коронавируса

Вирусолог Альтштейн: у 20 процентов заразившихся COVID-19 затяжная форма болезни

У 20 процентов заразившихся коронавирусом наблюдается затяжная форма заболевания, так называемый лонг-ковид. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, чьи слова приводит Telegram-канал Zvezdanews.

«У 20-30 процентов людей болезнь не проходит сразу, а тянется достаточно длительное время. Симптомы — утомляемость, кашель, различные неврологические нарушения», — пояснил вирусолог.

По словам специалиста, тяжелые случаи лонг-ковида наблюдаются лишь у двух процентов заболевших. Альтштейн отметил, что похожее происходит после обычных респираторных заболеваний.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом и сезонными вирусными инфекциями нет необходимости вводить ковидные ограничения на всей территории России.