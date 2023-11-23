В Госдуме высказались о ковидных ограничениях на всей территории России

Депутат Куринный усомнился в необходимости вводить в России ковидные ограничения

Из-за роста заболеваемости коронавирусом и сезонными вирусными инфекциями нет необходимости вводить ковидные ограничения на всей территории России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

На федеральном однозначно не нужно. Речь идет пока о региональных проблемах. Там, где эпидемический порог превышен, действия достаточно отработанные Алексей Куринный депутат Госдумы

По словам депутата, у региональных властей есть стандартный отработанный набор мер, чтобы бороться с ростом заболеваемости вирусными инфекциями.

«Дело касается не только коронавируса, но и любой респираторной инфекции, которая распространяется, в том числе и гриппа. Поэтому возможно применение масочного режима и ограничение массовых мероприятий. Масочный режим можно вводить в медицинских учреждениях, можно распространять его в общественном транспорте — все зависит от уровня заболеваемости. По своим патогенным свойствам сегодня коронавирус приближается к привычному нам вирусу гриппа, я думаю, в разряд этих вирусов он и встраивается. Ничего сверхъестественного не нужно», — заключил парламентарий.

22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не планируют возвращать масочный режим на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Тем не менее в некоторых российских регионах власти возвращают ограничительные меры — локально вводят масочный режим и отменяют массовые мероприятия.

Заболеваемость коронавирусом в стране растет последние несколько недель. 21 ноября Роспотребнадзор сообщил, что за последние семь дней она увеличилась более чем на треть. Ведомство зафиксировало 59 тысяч новых случаев.