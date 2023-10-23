«Спутник V» перестал защищать от новых вариантов коронавируса. Почему вакцины не работают, а пандемия не уходит?

Глава Центра Гамалеи Гинцбург: «Спутник V» перестал защищать от коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» в нынешнем своем варианте перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса. Об этом заявил глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью «Газете.Ru».

В 2022 году эффективность «Спутника V» упала в 20 раз

Первоначальный «Спутник» был создан на основе уханьского варианта коронавируса. По словам Гинцбурга, в текущем виде препарат был актуален до июля 2022 года. С появлением вариантов омикрона BA.1, BA.2 и BA.3 его эффективность упала в восемь раз, а с распространением BA4 и BA. — в 20.

А когда появился XBB.1.5-вариант омикрона (кракен), — это было в январе 2023 года, — «Спутник» перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины Александр Гинцбург академик РАН

Когда появится новый «Спутник V»?

Обновленная вакцина, основанная на XBB.1.5-варианте омикрона (кракен), сейчас проходит клинические испытания, сообщил Гинцбург. Ожидается, что 10 декабря она получит регистрационное удостоверение, а в гражданский оборот поступит не раньше марта 2024 года.

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При этом Гинцбург признал, что к тому моменту обновленный «Спутник V» уже может потерять актуальность против вариантов коронавируса, которые будут преобладать. Однако закон не позволяет ускорить разработку, отметил он. «Это как раз тот урок пандемии, который мы должны четко усвоить и разработать на этот счет новые правила. Абсолютно точно мы не можем отставать на год от постоянно эволюционирующего вируса своими разработками», — считает ученый.

По словам Гинцбурга, важно, чтобы новая вакцина была и в назальной форме, поскольку такие препараты способны прерывать передачу патогена коронавируса. Вакцинированный ими человек перестает быть переносчиком возбудителя вируса в отличие от того, кто привился инъекционно.

Чем сейчас вакцинироваться от COVID-19?

По словам Гинцбурга, в начавшийся период простуд прививаться от COVID-19 нечем, если не считать «Конвасэла», разработанного специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, и новосибирской «ЭпиВакКороны».

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При этом, по словам специалиста, неизвестно, способны ли антитела, которые образует N-белок коронавируса, лежащий в основе «Конвасэла», нейтрализовать вирус. «Да, антитела образуются, но они никакого отношения к защите не имеют», — заявил Гинцбург.

Говорить о завершении пандемии в России может быть преждевременно

Он подчеркнул, что COVID-19 не просто постоянно присутствует в человеческой популяции уже четыре года, но при этом эволюционирует, меняя свою антигенную структуру. Это меняет весь инфекционный процесс, включая тяжесть заболевания. Течение COVID-19 хоть и стало легче, но вирус все также проникает в большинство клеток человека, отметил академик.

Отдаленные последствия при длительном COVID-19 остались теми же. То есть количество инфарктов, инсультов, которые возникают благодаря инфицированию этим вирусом, нисколько не уменьшилось Александр Гинцбург академик РАН

15 мая глава Всемирной организации здравоохранения объявил об отмене статуса пандемии для COVID-19, которая продлилась 1150 дней. По его словам, к такому выводу пришел комитет по чрезвычайным ситуациям по итогам наблюдения за коронавирусом и анализа полученных данных.

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В сентябре в России зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19

За неделю с 11 по 17 сентября заболеваемость COVID-19 выросла на 48 процентов. За этот период госпитализировали 1973 человека. Большая часть госпитализаций пришлась на Москву, где в больницы попали 590 человек. После этого в некоторых регионах России начали возвращать масочный режим.

Кроме того, врачи и эксперты предупредили, что в сезоне 2023-2024 годов Россию может ожидать тройная эпидемия, состоящая из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса. При этом кандидата медицинских наук Инна Тулина обратила внимание, что COVID-19 по тяжести уже похож на вариант гриппа, и это уже не тот коронавирус, которого раньше боялись.