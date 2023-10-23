Инфекционист назвал условия ввода в оборот обновленной вакцины «Спутник V»

Инфекционист Чуланов: нужно дождаться подтверждения безопасности Спутника V

Обновленную вакцину от коронавируса «Спутник V» могут ввести в оборот после подтверждения ее безопасности. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, с правовой точки зрения нет факторов, сдерживающих производство и центр имени Гамалеи может начать производить вакцину сейчас, чтобы выпустить ее в оборот с момент завершения клинических испытаний.

«Если клиническая эффективность и безопасность вакцины будет подтверждена, а академик Александр Леонидович Гинцбург выразил в этом уверенность, вакцина сможет быть сразу введена в гражданский оборот», — сказал он.

Ранее Гинцбург заявил, что новый вариант вакцины против COVID-19 «Спутник V» поступит в гражданский оборот не раньше марта 2024 года. По его мнению, нынешний вариант «Спутника V» уже не эффективен против новых штаммов коронавируса. поэтому пока вакцинироваться от COVID-19 «получается что нечем».