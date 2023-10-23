Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:03, 23 октября 2023Россия

Инфекционист назвал условия ввода в оборот обновленной вакцины «Спутник V»

Инфекционист Чуланов: нужно дождаться подтверждения безопасности Спутника V

Фото: РИА Новости

Обновленную вакцину от коронавируса «Спутник V» могут ввести в оборот после подтверждения ее безопасности. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, с правовой точки зрения нет факторов, сдерживающих производство и центр имени Гамалеи может начать производить вакцину сейчас, чтобы выпустить ее в оборот с момент завершения клинических испытаний.

Материалы по теме:
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно. Чем и как будут болеть россияне осенью?
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно.Чем и как будут болеть россияне осенью?
5 сентября 2023
Повторное заражение коронавирусом. Можно ли повторно переболеть COVID-19 и как избежать заражения?
Повторное заражение коронавирусом.Можно ли повторно переболеть COVID-19 и как избежать заражения?
20 августа 2022
«Человек может буквально за два дня сгореть» Холера, сибирская язва, чума: какие эпидемии угрожают России?
«Человек может буквально за два дня сгореть»Холера, сибирская язва, чума: какие эпидемии угрожают России?
5 июля 2022

«Если клиническая эффективность и безопасность вакцины будет подтверждена, а академик Александр Леонидович Гинцбург выразил в этом уверенность, вакцина сможет быть сразу введена в гражданский оборот», — сказал он.

Ранее Гинцбург заявил, что новый вариант вакцины против COVID-19 «Спутник V» поступит в гражданский оборот не раньше марта 2024 года. По его мнению, нынешний вариант «Спутника V» уже не эффективен против новых штаммов коронавируса. поэтому пока вакцинироваться от COVID-19 «получается что нечем».

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Спутник V» перестал защищать от новых вариантов коронавируса. Почему вакцины не работают, а пандемия не уходит?

      Власти российского города оправдали «не слишком аккуратный» ремонт дороги

      В США раскрыли потраченную на превращение спецслужб Украины в союзника ЦРУ сумму

      В России пожаловались на убытки отрасли из-за новых пошлин

      Российского бойца MMA отправили в СИЗО по делу о публичном оправдании терроризма

      Подросток получил ожоги второй степени на рейсе европейской авиакомпании

      В российском регионе предприятия попросили отказаться от празднования Хеллоуина

      В США уличили СБУ в совершении десятков убийств

      Россиянам назвали способ сэкономить миллионы

      Инфекционист назвал условия ввода в оборот обновленной вакцины «Спутник V»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости