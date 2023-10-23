Гинцбург оценил сроки поступления нового «Спутника V» в гражданский оборот

Академик Гинцбург: новый «Спутник V» поступит в гражданский оборот в марте

Новый вариант вакцины против COVID-19 «Спутник V» поступит в гражданский оборот не раньше марта 2024 года. Так сроки оценил глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью «Газете.Ru».

По его словам, сейчас идут клинические испытания обновленного препарата, который основан на XBB.1.5-варианте омикрона («кракен»). Ожидается, что 10 декабря будет получено регистрационное удостоверение на вакцину. Однако это не значит, что уже на следующий день она станет доступна, подчеркнул академик.

«11 декабря мы начнем нарабатывать серии, а потом их проверять, тем самым отодвигая срок ввода в гражданский оборот новой вакцины еще на 2,5 месяца. То есть в гражданский оборот новый "Спутник" поступит в марте», — объяснил Гинцбург.

Он также допустил, что в марте 2024 года эта вакцина может уже быть не очень актуальна или совсем неактуальна против новых вариантов COVID-19. По мнению академика, именно этот урок пандемии должен способствовать появлению новых правил. «Абсолютно точно мы не можем отставать на год от постоянно эволюционирующего вируса своими разработками», — сказал он.

В беседе с изданием Гинцбург также заявил, что нынешний вариант «Спутника V» уже не эффективен против новых штаммов коронавируса. По его словам, пока вакцинироваться от COVID-19 «получается что нечем».

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что коронавирус может стать более патогенным и летальным из-за постоянно происходящих мутаций. По его словам, необходимо предпринимать все действия для подготовки к такому сценарию. Эксперт также не исключил определенного колебания симптомов заболевания в зависимости от его новых штаммов. К примеру, если раньше изменение или потеря обоняния наблюдались приблизительно у 20 процентов пациентов, то теперь этот показатель находится в пределах 10 процентов.