В Кремле ответили на вопрос о возвращении масочного режима

Песков сообщил об отсутствии планов вводить в Кремле масочный режим

В Кремле пока не планируют возвращать масочный режим на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

«Пока масочный режим не возвращается. Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Песков подчеркнул, что в отношении главы государства Владимира Путина и его окружения продолжают действовать особые меры предосторожности.

Рост заболеваемости коронавирусом в России отмечается уже несколько недель подряд. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в стране выросла почти на треть.