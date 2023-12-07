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14:19, 7 декабря 2023Моя страна

В Сочи посчитали количество туристов на грядущих новогодних праздниках

Полмиллиона туристов приедут в Краснодарский край на новогодних праздниках

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Во время грядущих новогодних праздников курорты Краснодарского края посетят почти полмиллиона туристов, большая часть из которых — 300 тысяч человек — приедут в Сочи. Об этом сообщает KP.RU.

«Мы не видели такой заполняемости отелей десять лет — горный кластер забронирован, ждем много гостей. Снег уже выпал, и жители со всей страны приедут, чтобы провести праздники у нас. На новогодние каникулы мы ждем более 450 тысяч туристов, только в Сочи — 300 тысяч», — раскрыл итоги количественных подсчетов глава региона Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что с 11 декабря в целях безопасности в Сочи начнет работу межведомственный оперативный штаб. В период праздников он будет контролировать ситуацию на курорте круглосуточно.

«В городе разработаны маршруты патрулирования, правопорядок и общественную безопасность на наших улицах обеспечат сотрудники МВД, Росгвардии, казаки и народные дружинники. На дежурства в больницах и на станции скорой помощи дополнительно заступят медики из других муниципалитетов края. Также усиление будет в Международном аэропорту и на железнодорожных вокзалах», — отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В ноябре сообщалось, что в течение следующих 20 лет в Сочи планируют реализовать свыше 500 социальных объектов, а также построить автомагистраль — обход Адлера.

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      Карина Черных
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