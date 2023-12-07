Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:04, 7 декабря 2023Экономика

В ВТБ предложили меры против непредсказуемости решений ЦБ по ставке

Первый зампред ВТБ Пьянов предложил три меры против непредсказуемости решений ЦБ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Решения руководства российского Центробанка по ключевой ставке являются менее предсказуемыми в сравнении с решениями иностранных регуляторов. Чтобы сделать денежно-кредитную политику (ДКП) Банка России более прогнозируемой, существуют три возможные меры, заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова приводит РБК.

Первым вариантом, по мнению эксперта, может послужить удлинение срока по возврату к целевой инфляции в четыре процента. В настоящее время в ЦБ прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в стране закрепятся на этом уровне в 2025 году. При этом центральные банки «дружественных» стран, включая регулятор Армении, имеют публичный трехлетний срок достижения цели по инфляции, пояснил Пьянов.

Материалы по теме:
Что такое плавающий валютный курс? И чем он отличается от фиксированного
Что такое плавающий валютный курс?И чем он отличается от фиксированного
2 июля 2023
Российский Центробанк резко поднял ставку. Как это отразится на курсе рубля?
Российский Центробанк резко поднял ставку. Как это отразится на курсе рубля?
27 октября 2023

Другим способом борьбы с непредсказуемостью ДКП ЦБ может стать использование при принятии решений по ставке не только факторов спроса, но и предложения. В качестве третьего варианта Пьянов назвал усовершенствование вместе с Росстатом состава корзины товаров и услуг, по которой рассчитывается инфляция. Например, в корзину можно включить вмененную ренту жилья, которая является одним из стабилизирующих фактором в борьбе с ускорением темпов роста потребительских цен.

В конце октября Пьянов сравнивал ближайшее на тот момент заседание руководства ЦБ с битвой при Ватерлоо. Тогда он утверждал, что от решения совета директоров регулятора по ключевой ставке во многом будет зависеть дальнейшая судьба инфляции в стране. По итогам заседания, которое состоялось 27 октября, в ЦБ приняли решение резко поднять уровень ключевой ставки сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. На этом значении ее размер держится до сих пор.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об уникальных сбивающих F-16 российских ракетах

      Открывшая стрельбу в российской школе ученица оказалась вооружена дробовиком

      В российском регионе произошло мощное землетрясение

      «Ростех» заявил об уничтожении «Корнетом» западных Leopard, Challenger и Bradley

      В ВТБ предложили меры против непредсказуемости решений ЦБ по ставке

      Названы самые распространенные ошибки россиян при создании паролей

      Россиянам подсказали способ справиться с неудачей и не впасть в депрессию

      Фанаты устроили погромы в Бразилии после вылета клуба Пеле во вторую лигу

      Восьмиклассница устроила в российской школе стрельбу

      Автор закона об авторизации на интернет-ресурсах объяснил одно его положение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости