В ВТБ предложили меры против непредсказуемости решений ЦБ по ставке

Первый зампред ВТБ Пьянов предложил три меры против непредсказуемости решений ЦБ

Решения руководства российского Центробанка по ключевой ставке являются менее предсказуемыми в сравнении с решениями иностранных регуляторов. Чтобы сделать денежно-кредитную политику (ДКП) Банка России более прогнозируемой, существуют три возможные меры, заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова приводит РБК.

Первым вариантом, по мнению эксперта, может послужить удлинение срока по возврату к целевой инфляции в четыре процента. В настоящее время в ЦБ прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в стране закрепятся на этом уровне в 2025 году. При этом центральные банки «дружественных» стран, включая регулятор Армении, имеют публичный трехлетний срок достижения цели по инфляции, пояснил Пьянов.

Другим способом борьбы с непредсказуемостью ДКП ЦБ может стать использование при принятии решений по ставке не только факторов спроса, но и предложения. В качестве третьего варианта Пьянов назвал усовершенствование вместе с Росстатом состава корзины товаров и услуг, по которой рассчитывается инфляция. Например, в корзину можно включить вмененную ренту жилья, которая является одним из стабилизирующих фактором в борьбе с ускорением темпов роста потребительских цен.

В конце октября Пьянов сравнивал ближайшее на тот момент заседание руководства ЦБ с битвой при Ватерлоо. Тогда он утверждал, что от решения совета директоров регулятора по ключевой ставке во многом будет зависеть дальнейшая судьба инфляции в стране. По итогам заседания, которое состоялось 27 октября, в ЦБ приняли решение резко поднять уровень ключевой ставки сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. На этом значении ее размер держится до сих пор.