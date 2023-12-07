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15:58, 7 декабря 2023Бывший СССР

Представитель Зеленского в Раде объяснил свое увольнение

Экс-представитель президента в Раде Вениславский объяснил увольнение занятостью

Фото: president.gov.ua / Wikimedia Commons

Бывшего представителя президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде депутата Федора Вениславского сняли с поста из-за плотной занятости. Об этом нардеп заявил телеканалу «Общественное».

Вениславский объяснил свое увольнение нехваткой времени для исполнения полномочий из-за постоянных выездов на передовую.

«Я занимаюсь несколькими сугубо военными проектами, из-за чего приходится много бывать у линии фронта. Соответственно, не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента в Верховной Раде», — рассказал он.

Депутата Вениславского уволили с занимаемой должности 7 декабря 2023 года. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

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      Александр Курбатов
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