Зеленский уволил своего представителя в Верховной Раде

Зеленский уволил Вениславского с должности своего представителя в Верховной Раде

Владимир Зеленский уволил депутата Федора Вениславского с должности своего представителя в Верховной Раде. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины», — говорится в документе.

Ранее Вениславский сообщил о разработке законопроекта, который позволит вручать повестки по электронной почте и заказным письмом.

Бывший представитель Зеленского также предлагал отменить отсрочку от мобилизации для лиц, получающих второе высшее образование. Однако парламент отклонил предложение.