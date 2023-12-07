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12:28, 7 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский уволил своего представителя в Верховной Раде

Зеленский уволил Вениславского с должности своего представителя в Верховной Раде

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Владимир Зеленский уволил депутата Федора Вениславского с должности своего представителя в Верховной Раде. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины», — говорится в документе.

Ранее Вениславский сообщил о разработке законопроекта, который позволит вручать повестки по электронной почте и заказным письмом.

Бывший представитель Зеленского также предлагал отменить отсрочку от мобилизации для лиц, получающих второе высшее образование. Однако парламент отклонил предложение.

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      Алевтина Запольская
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