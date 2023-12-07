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08:49, 7 декабря 2023Россия

Вирусолог назвал основной тип вируса гриппа по заболеваемости среди россиян

Вирусолог назвал гонконгский тип вируса гриппа основным по заболеваемости в РФ
СюжетКоронавирус в России:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Гонконгский тип вируса гриппа, пик активности которого в мире пришелся на 60-е годы XX века, сейчас является основным по заболеваемости среди россиян. Об этом рассказал академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов, сообщает газета «Известия».

«В России в основном циркулирует вариант — дальний потомок гонконгского вируса гриппа 1968 года. Эволюционно он далеко ушел от своего прототипа, его несколько лет было мало в общей массе вариантов вируса гриппа», — отметил он.

Специалист также назвал причину позднего подъема заболеваемости в этом сезоне. По его словам, это, в частности, связано с уменьшением интенсивности авиаперелетов, что замедляет приход инфекций из других стран.

Вирусолог добавил, что пик заболеваемости респираторными инфекциями варьируется от начала января до начала февраля. Он также отметил, что сейчас грипп распространяется намного медленнее, чем коронавирус.

Ранее вирусолог Виктор Ларичев допустил вероятность распространения китайского вируса-мутанта в России. По его словам, российские специалисты пока не могут сказать о том, какое это заболевание — вирусное или бактериальное. Но не стоит его бояться, так как нет данных о высокой летальности, заметил эксперт.

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      Игорь Дмитров
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