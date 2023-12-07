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19:08, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

Врачи раскрыли неожиданный способ обнаружить рак

Фото: Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-онколог Вадим Покровский заявили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что собаки могут почувствовать рак. Выпуск, в котором специалисты рассказали об этом необычном способе узнать о болезни, доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин рассказал об исследовании, в котором было доказано умение собак находить рак на ранней стадии. По словам врача, точность, с которой животные это делали, составила 93 процента.

«Собаки действительно обладают суперострым обонянием и могут почувствовать своим носом различные молекулы, которые могут синтезироваться опухолевыми клетками», — заявил Покровский. Он уточнил, что особые соединения, на которые реагируют питомцы, могут содержаться в моче или поте человека или выдыхаться им.

Однако онколог усомнился в том, что животных можно использовать для ранней диагностики. По его словам, если собака почувствовала необычные вещества, то в организме уже должно быть большое количество клеток опухоли.

Ранее врачи Елена Малышева, Герман Гандельман и Михаил Коновалов рассказали россиянам о другой пользе жизни с домашними животными. Специалисты заявили, что питомцы снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов.

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      Мария Большакова
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