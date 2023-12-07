ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны на одном направлении

ВСУ увеличили применение FPV-дронов на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили применение FPV-дронов на краснолиманском направлении, рассказали РИА Новости военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО).

«Сшибают их с обычного стрелкового оружия. Если, дай бог, бывает возможность — отправляем им "подарки" эти обратно», — рассказал боец, демонстрируя корреспонденту агентства один из найденных дронов.

По словам военного, если перебить ведущие к электродетонатору заряда FPV-дрона провода, это может спасти жизнь солдатам. При этом помочь может не только стрелковое оружие, но и любые препятствия на пути беспилотника: различные сети, в том числе маскировочные, и решетки на технике.

Ранее FPV-дрон уничтожил украинский танк Т-64БВ прямым попаданием, сбросив боеприпас точно в люк наводчика. После удара экипаж украинских военных «браво бросил свой танк, который какое-то время двигался, но после застрял», рассказал оператор дрона Упырь.