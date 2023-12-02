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12:15, 2 декабря 2023Бывший СССР

FPV-дрон разбил танк ВСУ прямым попаданием боеприпаса в люк наводчика

Оператор FPV-дрона разбил танк ВСУ, направив боеприпас прямо в люк наводчика

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

FPV-дрон уничтожил украинский танк Т-64БВ прямым попаданием, сбросив боеприпас точно в люк наводчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского оператора дрона «Упырь».

Он отметил, что после удара экипаж украинских военных «браво бросил свой танк, который какое-то время двигался, но после застрял». По утверждению военного, затем он навел дрон прямо в люк боевой машины, чтобы минимизировать расходы на его уничтожение.

FPV-дрон «Упырь» был разработан в Свердловской области для работы на фронте, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и ударов по украинской бронетехнике на закрытых позициях. В ходе специальной военной операции этот дрон положительно зарекомендовал себя против лодок с десантом на Днепре и скрытых блиндажей. «Упырь» способен нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, противотанковые гранаты РКГ-3М, а также заряды, сделанные непосредственно в зоне спецоперации.

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