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18:05, 7 декабря 2023Путешествия

Женщина продала дом ради отменившегося кругосветного круиза и осталась без жилья

Daily Mail: американка продала дом ради отменившегося кругосветного круиза

Фото: Unsplash

Жительница Огайо (США) продала дом, чтобы отправиться в трехлетний кругосветный круиз, который отменился, и осталась без жилья. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Издание уточняет, что американка Кери Уитман (Keri Witman) продала четырехкомнатный дом за 200 тысяч долларов (около 18,5 миллиона рублей), чтобы внести залог за путешествие Life At Sea. В рекламе гостей круиза обещали доставить на все континенты, в 140 стран и 382 порта. Поездка должна была начаться 1 ноября в Стамбуле, но за несколько недель до старта представители компании сообщили клиентам, что они еще не купили корабль, и перенесли дату.

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Уитман рассказала журналистам, что теперь она вынуждена снимать квартиру. «Я не единственный человек, который продал свой дом, чтобы отправиться в круиз — многие поступили так же. (…) Кто-то сдал свою недвижимость в аренду, кто-то досрочно вышел на пенсию», — сообщила женщина.

Кери добавила, что, несмотря на все испытания, она осталась оптимисткой. «Я чувствую себя легко — у меня был трехэтажный дом с подвалом, и все эти комнаты были забиты вещами. Это меня просто тяготило», — пожаловалась она, отметив, что планирует поискать другие варианты путешествий в следующем году.

Ранее пара пенсионеров лишилась отпуска в круизе по Европе из-за проблемы с паспортом. Британцы Эндрю и Сандра Сазерленд (Andrew, Sandra Sutherland) должны были отправиться в 12-дневный морской круиз вдоль берегов Испании и Португалии, однако во время регистрации на пристани пожилым туристам отказали в поездке.

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      Марина Черняк
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