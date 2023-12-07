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14:52, 7 декабря 2023Из жизни

Риелтор показывал дом клиентам и наткнулся на «подвал из фильма ужасов»

Фото: Malik Shibly / Unsplash

Пользователь сети, который работает риелтором, рассказал, как наткнулся на огромный странный подвал, когда показывал дом клиентам. Свою историю он рассказал на форуме Reddit.

Мужчина вместе с семейной парой приехали посмотреть один из выставленных на продажу домов. Предложение казалось очень выгодным, так как в объявлении говорилось, что площадь дома составляет 1370 квадратных метров. Однако само строение, по словам автора поста, на первый взгляд выглядело более чем вдвое меньше.

«Мы обнаружили, что большая часть помещений находилась в подвале. Вспомните подвал Буффало Билла [из фильма ужасов "Молчание ягнят"], который все не кончается, и там куча случайных комнат», — написал мужчина.

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Многочисленные комнаты были пусты, а освещение почти не работало. Риелтор с клиентами дошел до последней комнаты. «Мы включили свет, и там посередине комнаты лежала фарфоровая кукла. Единственное, что было во всем доме. Муж кричит: "Ну его нафиг!", и мы выбегаем на улицу», — подытожил рассказ автор поста. Он добавил, что после этого они с клиентами решили больше не смотреть дома в том районе.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok обнаружила в своем доме жуткую тайную комнату с детскими рисунками на стенах. Она опубликовала ролик, в котором открыла небольшую дверцу в санузле и увидела еще одно помещение.

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      Никита Савин
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