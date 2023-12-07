Звезда «Дома-2» обвинила в изнасиловании спасшего ее после ДТП мужчину

Звезда «Дома-2» Салибекова обвинила в изнасиловании парня, спасшего ее после ДТП

Звезда телепроекта «Дом-2» Юлия Салибекова (до замужества — Колисниченко) обвинила в изнасиловании мужчину, который спас ее после ДТП. Об этом пишет Mash в Telegram.

Сообщается, что парень по имени Аганес увидел улетевшую в кювет машину на трассе в Смоленской области. В автомобиле оказалась Салибекова с детьми. Мужчина вызвал эвакуатор, а звезду шоу и ее детей отвез в гостиницу, в которой работал.

По информации издания, позднее Аганес и Салибекова вступили в интимную связь. «Дальше началось странное. Со слов парня, девушка предложила ему стать еще и мстителем и подбросить наркотики ее бывшему мужу — Тиграну Салибекову», — говорится в публикации.

Мужчина отказался исполнять просьбу экс-участницы реалити. Тогда Салибекова пригрозила ему, что обвинит в изнасиловании, и через месяц подала соответствующее заявление в полицию. Аганес обратился в областной Следственный комитет с иском против Салибековой.

Сама звезда «Дома-2» отказалась комментировать произошедшее.

О том, что Салибекова попала в аварию с тремя детьми, стало известно 10 октября. В соцсети она показала автомобиль, оказавшийся в кювете. Звезда реалити заверила подписчиков, что ее жизни и жизням детей ничего не угрожает.