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18:34, 10 октября 2023Интернет и СМИ

Звезда «Дома-2» попала в аварию вместе с тремя детьми

Звезду «Дома-2» Салибекову, попавшую в ДТП, обвинили в неаккуратном вождении
Юлия Салибекова

Юлия Салибекова. Кадр: ДОМ-2 Лучшее / YouTube

Звезда телепроекта «Дом-2» Юлия Салибекова (до замужества — Колисниченко) попала в аварию вместе с тремя детьми. Видео с места происшествия она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Многие подписчики участницы телешоу возмутились ее манерой вождения и заявили, что ей следовало быть более аккуратной при вождении.

Салибекова опубликовала видео в профиле, на котором видна дымящаяся машина. «Не доехали на отдых», — подписала она публикацию. В сторис она также показала автомобиль, оказавшийся в кювете. Звезда «Дома-2» добавила, что с ней и детьми все хорошо. «Спасибо большое, дорогие, что переживали и написали! Очень ценно!» — обратилась она к подписчикам.

При этом незадолго до ДТП она опубликовала в сторис видео с дорогой, снятое за рулем. Из-за этого в комментариях многие обвинили звезду «Дома-2» в неаккуратном вождении. «Для чего снимать дорогу? Дети с вами, ночь, (...) зато телефон в руках», «Отберите у этой женщины права! Никакого опыта вождения, одни кривляния за рулем», «Юль, ну зла на вас не хватает», — высказались они.

В апреле стало известно, что на северо-востоке Москвы в аварию попал телеведущий Дмитрий Дибров. Сообщалось, что в результате аварии также никто не пострадал.

Салибекова начала сниматься в «Доме-2» в октябре 2010 года. В 2011 году на шоу она познакомилась с Тиграном Салибековым, за которого впоследствии вышла замуж. После этого они покинули проект.

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    Мария Большакова
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