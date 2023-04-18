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15:28, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

Стало известно о ДТП с участием Диброва

«Москва 24»: телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП в Москве
СюжетДТП в Москве:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ведущий Первого канала Дмитрий Дибров попал в ДТП на северо-востоке Москвы. Об этом стало известно телеканалу «Москва 24» от очевидца.

По данным канала, авария с участием Диброва произошла на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы. Автомобиль телеведущего марки Mercedes при повороте на Звездный бульвар задел полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта.

Отмечается, что Дибров в результате ДТП не пострадал. Другие подробности не приводятся.

В начале марта стало известно, что в аварию попала телеведущая Лариса Вербицкая. ДТП случилось на Профсоюзной улице в Москве. Вербицкую осмотрели врачи, от госпитализации она отказалась. Позднее телеведущая вышла на связь с журналистами и сообщила, что никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал.

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Олег Давыдов
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