Британская певица Адель рассказала, что хотела бы сыграть в кино

Британская певица Адель рассказала о роли мечты, которую она хотела бы исполнить в кино. Ее слова приводит The Hollywood Reporter.

По словам певицы, есть фильм, в котором она хотела бы сняться, но режиссер, чей это будет проект, «морально не готов» написать для него сценарий. Она отметила, что это известный кинематографист. «Я не буду давать вам никаких подсказок. Но я время от времени пристаю к нему по этому поводу, но он еще не готов. Но это единственная роль, которую я когда-либо хотела исполнить. Потому что я думаю, что справлюсь. Я думаю, у меня бы это получилось очень и очень хорошо», — сказала Адель.

Исполнительница также поделилась, что ей предлагали роли в биографических фильмах о певицах, но она считает, что «это слишком очевидно».

Ранее Адель спровоцировала слухи о замужестве во время посещения комедийного шоу Алана Карра. По словам двух зрителей шоу, в ходе программы Адель сказала, что вышла замуж за спортивного агента Рича Пола.