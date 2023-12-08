Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 8 декабря 2023Бывший СССР

Названо возможное к поставке на Украину американское оружие

Военный эксперт Кнутов счел маловероятной поставку современного оружия Украине

Фото: Airman 1st Class Nathan Clark / U.S. Air Force

Украина может получить от США снаряды, танки Abrams старой модификации, реактивные системы залпового огня HIMARS. В предоставлении новейших видов вооружений, запрашиваемых Украиной, вероятнее всего, будет отказано. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«На мой взгляд, требования Украины к США провокационные — в заявке доминируют новейшие виды вооружений, в предоставлении которых, вероятнее всего, будет отказано. Это сделано для того, чтобы после обвинить Пентагон в том, что именно из-за отказа в современном оружии Киев не одержал победу», — считает Кнутов.

По мнению военного, в реальности Вооруженные силы Украины могут получить только снаряды и некоторые танки старой модификации, системы противовоздушной обороны.

«Новые модификации танков Abrams американцы не дадут, да и старые постараются не передавать. У нас очень хорошо развита противотанковая оборона, а плохой пиар Abrams не нужен с точки зрения перспектив будущих продаж. Так что Украине будет поставляться только старое оружие, которое уже было задействовано в ходе конфликта», — заключил Кнутов.

Ранее сообщалось, что Киев просит у США новое вооружение сверх того, что уже было запрошено. В новый список вошли системы противоракетной обороны THAAD, современные беспилотники и другие новейшие вооружения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин вернется за добавкой» Глава МИД Британии предупредил о последствиях победы России на Украине

      Bottega Veneta представил сумку в виде бумажного пакета за 231 тысячу рублей

      В США оценили тайваньский дрон с винтовкой

      Иностранка привела в детсад Санкт-Петербурга мальчиков с ожогами

      Назван лучший контент 2023 года в России

      США заявили об отсутствии трудностей в поставках помощи Израилю и Украине

      В России захотели решать проблему кадрового дефицита за счет государства

      В Белоруссии заявили о преодолении наисложнейшего внешнего давления

      Трое детей пострадали при пожаре в Москве

      Майор российской полиции избила иностранку и получила срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости