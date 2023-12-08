Названо возможное к поставке на Украину американское оружие

Военный эксперт Кнутов счел маловероятной поставку современного оружия Украине

Украина может получить от США снаряды, танки Abrams старой модификации, реактивные системы залпового огня HIMARS. В предоставлении новейших видов вооружений, запрашиваемых Украиной, вероятнее всего, будет отказано. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«На мой взгляд, требования Украины к США провокационные — в заявке доминируют новейшие виды вооружений, в предоставлении которых, вероятнее всего, будет отказано. Это сделано для того, чтобы после обвинить Пентагон в том, что именно из-за отказа в современном оружии Киев не одержал победу», — считает Кнутов.

По мнению военного, в реальности Вооруженные силы Украины могут получить только снаряды и некоторые танки старой модификации, системы противовоздушной обороны.

«Новые модификации танков Abrams американцы не дадут, да и старые постараются не передавать. У нас очень хорошо развита противотанковая оборона, а плохой пиар Abrams не нужен с точки зрения перспектив будущих продаж. Так что Украине будет поставляться только старое оружие, которое уже было задействовано в ходе конфликта», — заключил Кнутов.

Ранее сообщалось, что Киев просит у США новое вооружение сверх того, что уже было запрошено. В новый список вошли системы противоракетной обороны THAAD, современные беспилотники и другие новейшие вооружения.