Самолеты для авианосцев и противотанковые вертолеты. Киев передал США новый список требуемой военной техники

Reuters: Киев запросил у США комплексы ПРО THAAD и вертолеты Apache

Киев просит у США новое вооружение поверх того, что уже было запрошено. Об этом сообщило Reuters.

Документ, оказавшийся в распоряжении агентства, был передан американской стороне во время закрытой конференции в Вашингтоне 6 декабря.

В новый список вошли системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD. Они способны перехватывать баллистические ракеты большой дальности в верхних слоях атмосферы, а радиолокационные станции которых способны отслеживать воздушно-космическую обстановку над значительной частью территории России.

Также Киев захотел получить размещаемые на авианосцах палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet и разработанные для ведения противотанковых операций вертолеты Apache и Black Hawk («Черный ястреб»). Кроме того, Украина пожелала увидеть в новом пакете военной помощи транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, и три вида беспилотников, включая MQ-9B Sky Guardian.

Запрос Киева не ограничился дорогостоящими «новинками»

Также в списке есть вооружение, которые ранее запрашивалось украинцами. Среди прочего, речь идет о танках Abrams.

При этом 26 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в бою «Абрамсы», полученные от США. Как утверждают различные издания, это произошло на восточном направлении фронта. Информацию подтвердил военкор Борис Рожин. Он отметил, что первый Abrams был замечен на купянском направлении.

Однако аналитики издания Business Insider предположили, что Украина решила «поберечь» основной массив Abrams до следующей весны. По мнению экспертов, американские танки не будут использоваться, так как они не приспособлены для ведения боев в условиях украинской зимы. Техника может испытывать серьезные проблемы из-за грязи, дождя, снега и морозов, распространенных в этой местности. BI со ссылкой на отставного полковника морской пехоты США Марка Канчиана сообщает, что, вероятнее всего, Abrams были отправлены украинским командованием в резерв. Он также заметил, что с наибольшей вероятностью после получения первой партии танков в сентябре этого года Украина перемешала их с боевыми машинами пехоты (БМП) M2 Bradley, передача которых началась раньше.

Украина повторила запрос на истребители F-16 и ракетные системы большой дальности ATACMS

В августе Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Известно о планах передать 42 самолета. При этом глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что Украина сможет использовать истребитель только на своей территории. По его словам, это правило работает для всех вооружений НАТО, передаваемых ВСУ.

Позднее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что не существует никаких конкретных сроков поставки F-16 Украине. По его словам, затягивание сроков поставки самолетов связано с тем, что обучение летчиков управлению сложными в техническом плане машинами занимает много времени.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что объемы подготовки пилотов для управления F-16 недостаточны. «Они пока что, с моей точки зрения, минимальные. Мы хотим это ускорить и увеличить», — сказал он. При этом он отметил, что Киев испытывает дефицит пилотов и не может отправить для обучения за границу одновременно большое их количество. Политик добавил, что нехватка летчиков может привести к утрате флота военных самолетов, имеющегося у Украины.